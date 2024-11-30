Экс-тренер вратарей «Краснодара» подробно разобрал пропущенный Сафоновым мяч от «Баварии»

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк проанализировал спорный эпизод с пропущенным голом российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«В прессе писали про нарушение со стороны игрока «Баварии», но я, честно говоря, его не заметил. В игре к вратарю часто приходит футболист, который пытается его блокировать. Но мне показалось, что каких-то очень активных действий Мусиала не предпринимал. Когда пошла подача, Матвей в принципе добирался до мяча. Путь к нему соперник Сафонову не блокировал. Может быть, только заставил Матвея начинать своё движение по не очень эффективной траектории. И здесь он немного потерял время из-за того, что пришлось огибать нападающего. Ровно этого одного шажочка ему и не хватило, чтобы в высшей точке добраться до мяча. Я больше скажу: свой игрок ему даже больше помешал, чем чужой. Он смутил Матвея. Показалось, что сперва Сафонов хотел ловить мяч, а потом решил выбивать. На стоп-кадре видно, что одна рука у него уже сжата в кулак, а другая ладонь — не то чтобы полностью открытая, но готовая к ловле мяча. Думаю, что на смене решений эта заминка и произошла.

Фото: Okko

В таких ситуациях мы рекомендуем вратарям изначально занимать немножко неправильную позицию, чтобы этого блокирующего игрока увести подальше, а в момент подачи мяча отскочить в свою оптимальную позицию и тем самым уйти из-под опеки. Мне показалось, что Матвей не успел или не смог это сделать. И блокирующий игрок просто прижал его к линии.

Фото: Okko

Это нормальная история, когда вратарь где-то не добирается до мяча или неудачно подставляет руку: скоротечный момент, виляющий мяч. И вот здесь уже хотелось бы от защитников, чтобы они первыми оказывались на отлетевшем мяче или хотя бы на линии удара. Вот в этом плане полевые игроки «ПСЖ» могли бы сыграть порасторопнее, не допустить добивания головой», — сказал Антонюк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» после 10:00 мск.

Ответ Сафонову, поцелуй Станковича и как купить Батракова: