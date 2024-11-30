Экс-тренер «Краснодара»: Латышонку помогла работа со специалистом по ментальной подготовке

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк рассказал, почему нынешний голкипер «Зенита» Евгений Латышонок не смог проявить себя в рядах «быков».

— Чего не хватило в «Краснодаре» Латышонку?

— Наверное, возможности себя показать, проявить. Много ребят было. Просто обстоятельства так сложились, что Женя стоял в очереди третьим-четвёртым. К основе привлекались Матвей, Денис Адамов. Латышонку нужно было играть. Даже при наличии в клубе двух профессиональных команд вратарей всё равно было больше. На тот момент главный тренер видел в первой команде Сафонова, во второй — Адамова.

У Женьки уже тогда были потрясающие скоростно-силовые качества. На каких-то тестах — прыжки с места, в длину, бег на 15 метров — он проявил лучшие показатели среди всех учеников академии! Характер тоже всегда был. Он такой, упёртый. Единственное, Женя очень близко к сердцу воспринимал какие-то неудачи, обидные моменты. Из-за этого иногда не получалось показать и реализовать всё, что он умел. Ему становилось обидно, он зажимался. Пытался сделать лучше, а когда ты находишься в подавленном состоянии, что-то обязательно не получается. Он вроде и умеет, может, с тренером вратарей иногда фантастические вещи показывает. Но как только в команде кто-то пиханёт — сильно переживал и не мог проявить себя в играх. А главный тренер смотрит не занятия с тренером вратарей, а командные, игровые упражнения. На тот момент Жека был не совсем готов к этим взаимодействиям.

Ещё не мог выстраивать барьеры и защищать себя в подобных ситуациях. Он был незрел. Вместо того чтобы концентрироваться на действиях — эмоционировал, по штангам лупил с досады. Не было фокуса внимания на важном и нужном. Ему просто чуть больше времени понадобилось.

Я знаю, что он работал со специалистом по ментальной подготовке, и ему это очень помогло. В том числе благодаря этому он сделал большой, широкий шаг. Сейчас по его эмоциям, мимике после удачных или неудачных действий я вижу: теперь это зрелый вратарь. Опыт, смена коллектива и помощь специалиста — всё это в комплексе помогло Жене снять этот вопрос. В конце концов он просто повзрослел, — рассказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Алексеем Антонюком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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