Назван центральный защитник, которого Анчелотти хотел бы подписать в «Реал»

Чемпион Европы в составе сборной Испании центральный защитник саудовского «Аль-Насра» Эмерик Лапорт является главным желанием главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Картехана в соцсетях.

По информации источника, «сливочные» изучают трансфер Лапорта по просьбе Анчелотти, однако считается, что его подписание является трудным в финансовом плане для испанского гранда.

Кроме того, в качестве альтернативы мадридский клуб изучает возвращение в клуб воспитанника клуба Рафы Марина, который испытывает нехватку игрового времени в «Наполи». Марин перебрался в итальянский клуб минувшим летом за € 12 млн из «Реала». В текущем сезоне у Марина всего один матч в Кубке Италии, он так и не дебютировал в Серии А. Минувший сезон испанец провёл в «Алавесе», за который выступал по арендному соглашению из мадридского клуба.

Лапорт присоединился к «Аль-Насру» из «Манчестер Сити» в августе 2023 года. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн. В нынешнем сезоне Лапорт провёл 15 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах и забил три гола.

Материалы по теме «Ливерпуль» определился с кандидатом на замену Трента в случае его ухода в «Реал»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: