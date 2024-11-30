Радимов оправдал поступок Станковича историей о сломанной двери в раздевалку «Петровского»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал действия главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, пробившего дыру в боковом оргстекле тренерской скамейки на «Ростов Арене» во время проигранного ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2, первый матч 0:1).

«У нас на стареньком «Петровском» была дверь в раздевалку — её ломали, наверное, раз 15. Люди разные, и я в том числе. Причём один раз воткнулся — не мог бутсу вытащить. Это жизнь, это нормально… не нормально, да, но при этом Станкович, если вы слышали, пришёл на пресс-конференцию после матча и сказал: «Ребят, извините, я оплачу её сам». Я думаю, что сам и оплатил, ну или «Спартак», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» выбыл в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов) Кубка России, где на стадии второго этапа 1/4 финала сыграет на выезде с «Краснодаром», «Акроном», «Уралом» или махачкалинским «Динамо».

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