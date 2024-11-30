Каррагер — о «Манчестер Юнайтед»: я их переоценил, не будет «дьяволов» в топ-6

Английский футбольный эксперт, бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о неудачном прогнозе перед сезоном-2024/2025 на «Манчестер Юнайтед».

«Перед сезоном я сделал прогноз, что «Манчестер Юнайтед» займёт пятое место. Сейчас я понимаю, что очень грубо ошибся и переоценил шансы «дьяволов» на успех. Я не вижу «Манчестер Юнайтед» в топ-6 по итогам сезона в АПЛ», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 12 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 31 очко.

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