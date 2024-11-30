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В Испании раскрыли, как будет выглядеть атака «Реала» в ближайших играх после неудачи в ЛЧ

В Испании раскрыли, как будет выглядеть атака «Реала» в ближайших играх после неудачи в ЛЧ
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Бразильский форвард «Реала» Эндрик выйдет в паре со звёздным французским нападающим Килианом Мбаппе в ближайшем матче 15-го тура «сливочных» в Ла Лиге с «Хетафе». Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Испания — Примера . 15-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, после неудачной игры с «Ливерпулем» (0:2) в Лиге чемпионов главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение поменять связку атакующих игроков. В игре с марсисайдцами в паре с Мбаппе сыграл Браим Диас.

Напомним, бразильские игроки атаки Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс травмированы и не примут участие в ближайших матчах мадридской команды.

В составе «Реала» в нынешнем сезоне нападающий сыграл 18 матчей, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. На счету Эндрика всего 12 матчей (136 минут) в текущем сезоне во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    
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