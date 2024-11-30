В Испании раскрыли, как будет выглядеть атака «Реала» в ближайших играх после неудачи в ЛЧ

Бразильский форвард «Реала» Эндрик выйдет в паре со звёздным французским нападающим Килианом Мбаппе в ближайшем матче 15-го тура «сливочных» в Ла Лиге с «Хетафе». Об этом сообщает испанское издание Relevo.

По информации источника, после неудачной игры с «Ливерпулем» (0:2) в Лиге чемпионов главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение поменять связку атакующих игроков. В игре с марсисайдцами в паре с Мбаппе сыграл Браим Диас.

Напомним, бразильские игроки атаки Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс травмированы и не примут участие в ближайших матчах мадридской команды.

В составе «Реала» в нынешнем сезоне нападающий сыграл 18 матчей, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. На счету Эндрика всего 12 матчей (136 минут) в текущем сезоне во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме Назван центральный защитник, которого Анчелотти хотел бы подписать в «Реал»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: