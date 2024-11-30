ESPN представил символическую сборную из лучших игроков в истории «Барселоны»

Американский спортивный портал ESPN объявил символическую сборную лучших игроков в истории «Барселоны», отобранную в честь 125-летия основания клуба.
Вратарь: Виктор Вальдес.
Защитники: Дани Алвес, Роналд Куман, Карлес Пуйоль.
Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Луис Суарес Мирамонтес, Йохан Круифф.
Нападающие: Лионель Месси, Ладислао Кубала, Роналдиньо.
Напомним, после 14 туров «Барселона», набравшая 34 очка, лидирует в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов каталонская команда располагается на третьем месте. На счету подопечных Ханс-Дитера Флика 12 очков в пяти матчах.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: