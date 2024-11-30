Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ESPN представил символическую сборную из лучших игроков в истории «Барселоны»

ESPN представил символическую сборную из лучших игроков в истории «Барселоны»
Комментарии

Американский спортивный портал ESPN объявил символическую сборную лучших игроков в истории «Барселоны», отобранную в честь 125-летия основания клуба.

Вратарь: Виктор Вальдес.

Защитники: Дани Алвес, Роналд Куман, Карлес Пуйоль.

Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Луис Суарес Мирамонтес, Йохан Круифф.

Нападающие: Лионель Месси, Ладислао Кубала, Роналдиньо.

Напомним, после 14 туров «Барселона», набравшая 34 очка, лидирует в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов каталонская команда располагается на третьем месте. На счету подопечных Ханс-Дитера Флика 12 очков в пяти матчах.

Материалы по теме
Фото
«Барселона» презентовала маскота к 125-летию клуба

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android