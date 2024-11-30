«Без Месси и Неймара он некомпетентен». Экс-игрок «ПСЖ» раскритиковал Луиса Энрике

Бывший форвард «ПСЖ» и сборной Франции Кристоф Дюгарри жёстко высказался о выступлении парижан под руководством испанского специалиста Луиса Энрике в сезоне-2024/2025 после поражения французской команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Я не понимаю решения Энрике внедрить схему 4-4-2 с четырьмя центральными полузащитниками и такую ​​неожиданную атаку с Баркола и Дембеле. Как это вообще могло прийти ему в голову?

Тренер отвечает за команду, он подбирает игроков, он мотивирует их. Ещё никогда у наставника «ПСЖ» не было столько свободы, как у Луиса Энрике. Он, как и ван Гал в своё время, считает себя гением, но это вообще не так. Без таких игроков, как Месси и Неймар, они просто некомпетентны», — приводит слова Дюгарри TMW Radio.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции после 12 туров. На счету команды Луиса Энрике 32 очка. В Лиге чемпионов парижане располагаются на 26-й строчке после пяти встреч. На данный момент этого результата недостаточно для выхода в плей-офф главного еврокубкового турнира.

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