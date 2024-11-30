Чемпионат России по футболу: расписание матчей 17-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 ноября, матчем между «Акроном» и «Оренбургом» стартует 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

30 ноября, суббота:

14:00 мск. «Акрон» — «Оренбург»;

16:30 мск. ЦСКА — «Рубин»;

19:00 мск. «Ростов» — «Пари Нижний Новгород».

1 декабря, воскресенье:

14:00 мск. «Локомотив» — «Химки»;

16:30 мск. «Зенит» — «Крылья Советов»;

19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Факел»;

19:30 мск. «Краснодар» — «Спартак».

2 декабря, понедельник:

19:00 мск. «Ахмат» — «Динамо» Москва.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

Самые титулованные футбольные клубы России: