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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 17-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 17-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 30 ноября, матчем между «Акроном» и «Оренбургом» стартует 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

30 ноября, суббота:

  • 14:00 мск. «Акрон» — «Оренбург»;
  • 16:30 мск. ЦСКА — «Рубин»;
  • 19:00 мск. «Ростов» — «Пари Нижний Новгород».

1 декабря, воскресенье:

  • 14:00 мск. «Локомотив» — «Химки»;
  • 16:30 мск. «Зенит» — «Крылья Советов»;
  • 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Факел»;
  • 19:30 мск. «Краснодар» — «Спартак».

2 декабря, понедельник:

  • 19:00 мск. «Ахмат» — «Динамо» Москва.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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