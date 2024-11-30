Расписание матчей Первой лиги 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, в 21-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Первая лига. Расписание на субботу, 30 ноября:

10:00 мск. «Енисей» — «Арсенал»;

13:00 мск. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»;

14:00 мск. «Черноморец» — «Уфа».

На данный момент турнирную таблицу Мелбет Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», на счету которой 45 очков после 21 матча. Второе место занимает московское «Торпедо» с 40 очками после 20 игр. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ находятся «Урал» и «Сочи», которые набрали 36 и 34 очка соответственно. В зоне вылета располагаются саратовский «Сокол» (19 очков), владикавказская «Алания» (18) и «Тюмень» (12).