Расписание матчей РПЛ 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

30 ноября, суббота:

14:00 мск. «Акрон» — «Оренбург»;

16:30 мск. ЦСКА — «Рубин»;

19:00 мск. «Ростов» — «Пари Нижний Новгород».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

Самые титулованные футбольные клубы России: