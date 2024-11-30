Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У конкурента Сафонова Доннаруммы наименьший процент игрового времени за последние 3 сезона

У конкурента Сафонова Доннаруммы наименьший процент игрового времени за последние 3 сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, являющийся конкурентом россиянина Матвея Сафонова за место первого номера в парижском гранде, имеет на данный момент наименьшее количество игрового времени в процентном соотношении за последние три сезона. На это обратил внимание журналист Le Parisien Алешандре Афлало в социальных сетях.

Так, на сегодняшний день в сезоне-2024/2025 игровое время между Доннаруммой и Сафоновым распределилось в соотношении 64,7% на 35,3% в пользу итальянца, в то время как в двух предыдущих сезонах у Джанлуиджи было более значительное преимущество в этом компоненте над своими конкурентами — 77,6% в сезоне-2023/2024 и 95,8% в сезоне-2022/2023.

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов присоединился к «ПСЖ» в июне, подписав контракт до лета 2029 года. До этого он всю карьеру выступал за «Краснодар».

Материалы по теме
Экс-вратарь «ПСЖ» высказался о конкуренции между Сафоновым и Доннаруммой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android