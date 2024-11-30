Эдуард Мор: «Спартак» не проиграет «Краснодару» в матче РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся красно-белые и «Краснодар». Игра состоится завтра, 1 декабря, на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

«Обе команды будут играть очень осторожно. «Краснодар» дома, как правило, в первом тайме только втягивается, прощупывает соперника, добавляет и делает результат уже во втором тайме или в конце первого. Думаю, что и «Спартак» начнёт очень аккуратно. Будет очень тягучая игра в первом тайме.

Я вижу все предпосылки для того, чтобы «Спартак» как минимум не проиграл. Они нащупывают свою игру, но сказать, что красно-белые уже её нашли, я пока не могу, а «Краснодар» давно играет довольно стабильно, особенно дома», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.