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Алексей Сутормин считает, что игрок «Локомотива» Баринов может перейти в европейский клуб

Алексей Сутормин считает, что игрок «Локомотива» Баринов может перейти в европейский клуб
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин ответил, кто из российских футболистов может перейти в европейский клуб.

— Кто из российских футболистов может перейти в Европу?
— Я думаю, что Дима Баринов. Опять же, тяжело судить, всё зависит от конкретного предложения, от конкретной команды. Смотря куда. Много кто готов, весь вопрос в том, какой клуб.

— Дмитрий Баринов в «Алавес» не хочет.
— А «Алавес» его хочет?

— Говорят, что хочет.
— Если они его хотят, значит, он соответствует уровню команды. Тут тяжело судить, — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Баринов сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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