Стали известны имена двух футболистов, которых «Ман Сити» рассматривает на замену Родри

«Манчестер Сити» рассматривает 25-летнего полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди и 25-летнего хавбека «Аталанты» Эдерсона Силву в качестве потенциальных замен для травмированного Родри, который пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, интерес к этим футболистам проявляет лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Подчёркивается, что один из этих игроков может быть приобретён в январское трансферное окно.

На текущий момент Родри проходит процесс реабилитации после травмы крестообразной связки, которую он порвал во время сентябрьского матча АПЛ с «Арсеналом» (2:2).

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: