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Футболист «Рубина» Ходжа: два подряд матча с ЦСКА — хорошо, в этом нет ничего плохого

Футболист «Рубина» Ходжа: два подряд матча с ЦСКА — хорошо, в этом нет ничего плохого
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Хорватский полузащитник казанского «Рубина» Велдин Ходжа высказался о предстоящем матче своей команды со столичным ЦСКА, который пройдёт сегодня, 30 ноября, в рамках 17-го тура РПЛ и который станет вторым подряд для команды Рашида Рахимова против армейцев. 26 ноября эти же соперники сошлись во втором матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором ЦСКА разгромил своих соперников со счётом 3:0 и прошёл в следующую стадию.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Два подряд матча с ЦСКА — это хорошо. Я не вижу ничего плохого в этом. У нас есть ещё один шанс обыграть ЦСКА. Не думаю, что будет трудно подготовиться к этой игре. Тренер говорит, что нам нужно сделать, и мы делаем это на поле», — сказал Ходжа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент ЦСКА и «Рубин» занимают шестое и седьмое место в турнирной таблице РПЛ соответственно. У москвичей 27 очков, у казанцев — 22.

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