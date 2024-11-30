Экс-тренер «Краснодара» рассказал, с какими трудностями столкнулся Сафонов во Франции

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк ответил на вопрос о трудностях, с которыми столкнулся экс-голкипер «быков» Матвей Сафонов в «ПСЖ», куда он перешёл минувшим летом.

«Я понимаю, что есть давление на Сафонова со стороны СМИ и определённые нюансы вхождения в коллектив. Хотя Матвей очень коммуникабельный и умеет выстраивать отношения — здесь он большой молодец. Но пресса нагнетает страсти, пытается обозначить противостояние Сафонов — Доннарумма. То, что в такой атмосфере Матвей заслужил доверие тренера и вышел на такой большой матч, о многом говорит. Хотя скованность была заметна. Моё мнение: Матвей пока не на 100 процентов реализовывает себя в «ПСЖ». Пока ещё ему не хватает той раскованности, какая у него была в последние годы в «Краснодаре». У его оппонента, Нойера, её было даже в избытке. Немец был свободен в своих решениях и некоторые вещи, на мой взгляд, делал ногами даже немножко авантюрно. Но они все проходили, потому что он на 100 процентов был уверен в себе. Матвей пытался действовать более осторожно, аккуратно. А когда вратари стараются сыграть поаккуратнее и понадёжнее, иногда это идёт во вред. Скованность не позволяет играть легко, как умеешь. Уверен, когда адаптация Матвея полностью пройдёт и его статус закрепится, он ещё покажет это и будет действовать так же раскрепощённо, как Нойер», — рассказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова: