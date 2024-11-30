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Тренер вратарей Антонюк: «Краснодар» очень вовремя продал Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей Антонюк: «Краснодар» очень вовремя продал Сафонова в «ПСЖ»
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Бывший специалист «Краснодара», ныне тренирующий «Родину», Алексей Антонюк высказался о голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

«Краснодар» — молодцы, очень грамотно выстроили модель: в какой момент отпустить Матвея и подтянуть Стаса. Получилось очень гармонично и вовремя. Если бы «Краснодар» не отпустил Сафонова, то уже стал бы страдать Агкацев. Большого игрового времени Стас наверняка не имел бы, при том что он уже ментально был готов становиться основным вратарём. Эта ситуация всегда тяжёлая.

Как только второй вратарь дорастает до того уровня, что может стопроцентно навязать конкуренцию первому, для команды это не очень хорошо. Кто-то говорит, что два равноценных вратаря — это здорово. Я придерживаюсь другой позиции. Считаю, что должен быть первый номер и второй помоложе, тоже амбициозный, который вот-вот догонит первого. Чтобы второй догонял первого и оба подгоняли друг друга. И третий в бригаде — голкипер, который свои амбиции в футболе уже реализовал и чётко понимает свою роль и важность в структуре команды и помогает этим двум. Для меня это идеальное сочетание вратарей в команде», — сказал Антонюк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Алексеем Антонюком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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