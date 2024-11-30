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Антонюк: Сафонову, Адамову и Латышонку повезло, что они конкурировали в «Краснодаре»

Антонюк: Сафонову, Адамову и Латышонку повезло, что они конкурировали в «Краснодаре»
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Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк поделился мнением о конкуренции между известными голкиперами из академии «быков».

— Можно сказать, что другим талантливым киперам из академии «Краснодара» — прежде всего Адамову, Латышонку — не повезло совпасть по времени с Сафоновым?
— А может быть, наоборот, повезло. Они все росли в высококонкурентной среде. Ведь на самом-то деле среда формирует личность. Этот принцип работал во все времена. За счёт того, что все эти ребята были сильными, каждый со своими индивидуальными особенностями (все разные!), они друг друга толкали по факту вверх, помогали развиваться. Недаром все они смогли себя найти и реализовать. Другое дело, что кому-то это удалось в родном клубе, а другие парни пошли своим путём. И при этом я знаю, что между собой у ребят были хорошие отношения, не было какого-то негатива. Наоборот, поддерживали друг друга на каких-то тренировках.

Когда звёзды вроде Мамаева или Смолова забивали молодым голы или обыгрывали издевательски, ребята друг друга подбадривали. Всё-таки один хлеб едят. Каждому это время дало своё: кому-то стимул двигаться дальше, а кто-то чувствовал какую-то внутреннюю несправедливость и поставил цель доказать обратное. Все ребята нашли себя в большом футболе, а значит, всё сложилось удачно», — рассказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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