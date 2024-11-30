На матче 17-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» ожидается аншлаг

На матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Краснодаром» и московским «Спартаком» ожидается аншлаг. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на встрече, которая состоится завтра, 1 декабря, на стадионе «Краснодар» будет около 33 тыс. зрителей.

В последний раз команды встречались между собой 10 октября в матче 12-го тура чемпионата России. Тогда сильнее оказались «быки», они разгромили красно-белых со счётом 3:0.

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.