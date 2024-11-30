Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер вратарей «Краснодара»: Мамаев попёр на Сафонова: «Молодой, ты чё? Соберись!»

Экс-тренер вратарей «Краснодара»: Мамаев попёр на Сафонова: «Молодой, ты чё? Соберись!»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк вспомнил, как голкипер Матвей Сафонов вливался в основу «быков».

«Играли как-то двусторонку. Паша Мамаев Матвею подсовывает неудобную передачу, под левую ногу. Сафонов отдаёт чужому, им забивают мяч. Естественно, футболисты играют на интерес, накал высокий. Паша и попёр жёстко на него: «Молодой, ты чё? Давай соберись». А Мотя парировал с улыбкой: «Паша, брат, если бы я левой так умел, я бы сейчас не здесь играл!» Это его защитный механизм. Мамаев усмехнулся: молодой ответил, а вроде и в тему, по делу. Потом Матвей раз-другой выручил — и взрослые ребята его очень быстро приняли.

Помню, в первом же матче Лиги Европы он пошёл навстречу нападающему и вместо того, чтобы просто выбить мяч, чуть подсёк его над ногой соперника. Мотя ещё не очень уверенно действовал ногами, но то, что решился так сыграть в дебютном международном матче, много о нём говорит. А для команды это был сигнал: «Ого! А что, так можно было? Если наш молодой вратарь так делает, почему мы должны тушеваться?» — рассказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Мамаев являлся игроком «Краснодара» с 2014 по 2019 год.

Материалы по теме
«Аплодирую стоя Энрике, что защитил Сафонова!» Он тренировал топ-вратарей «Краснодара»
Эксклюзив
«Аплодирую стоя Энрике, что защитил Сафонова!» Он тренировал топ-вратарей «Краснодара»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android