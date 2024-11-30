Экс-тренер вратарей «Краснодара»: Мамаев попёр на Сафонова: «Молодой, ты чё? Соберись!»

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк вспомнил, как голкипер Матвей Сафонов вливался в основу «быков».

«Играли как-то двусторонку. Паша Мамаев Матвею подсовывает неудобную передачу, под левую ногу. Сафонов отдаёт чужому, им забивают мяч. Естественно, футболисты играют на интерес, накал высокий. Паша и попёр жёстко на него: «Молодой, ты чё? Давай соберись». А Мотя парировал с улыбкой: «Паша, брат, если бы я левой так умел, я бы сейчас не здесь играл!» Это его защитный механизм. Мамаев усмехнулся: молодой ответил, а вроде и в тему, по делу. Потом Матвей раз-другой выручил — и взрослые ребята его очень быстро приняли.

Помню, в первом же матче Лиги Европы он пошёл навстречу нападающему и вместо того, чтобы просто выбить мяч, чуть подсёк его над ногой соперника. Мотя ещё не очень уверенно действовал ногами, но то, что решился так сыграть в дебютном международном матче, много о нём говорит. А для команды это был сигнал: «Ого! А что, так можно было? Если наш молодой вратарь так делает, почему мы должны тушеваться?» — рассказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Мамаев являлся игроком «Краснодара» с 2014 по 2019 год.

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