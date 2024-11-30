Дюков: возможно, хотелось бы узнать фамилию человека из «Крыльев», но что это даст?

Президент РФС Александр Дюков не считает целесообразным раскрывать фамилию сотрудника «Крыльев Советов», который обратился к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, попросив 36 млн рублей, чтобы погасить долг перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

— Почему даже РФС не может знать фамилию сотрудника «Крыльев», который обратился к губернатору Самарской области? Без публичного разглашения.

— Не думаю, что эта информация на данном этапе будет разглашена.

— Вам бы хотелось её сейчас узнать?

— Возможно, но публичная огласка фамилии сейчас вряд ли целесообразна. Что даст эта информация?

— Может быть, инициировать наказание этому человеку. У него была вся информация.

— Сейчас идёт проверка, пока рано говорить о том, к кому и какие санкции могут быть применены, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме Губернатор Самарской области намерен написать заявление в полицию на футбольных агентов

Самые титулованные футбольные клубы России: