Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков: возможно, хотелось бы узнать фамилию человека из «Крыльев», но что это даст?

Дюков: возможно, хотелось бы узнать фамилию человека из «Крыльев», но что это даст?
Аудио-версия:
Комментарии

Президент РФС Александр Дюков не считает целесообразным раскрывать фамилию сотрудника «Крыльев Советов», который обратился к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, попросив 36 млн рублей, чтобы погасить долг перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

— Почему даже РФС не может знать фамилию сотрудника «Крыльев», который обратился к губернатору Самарской области? Без публичного разглашения.
— Не думаю, что эта информация на данном этапе будет разглашена.

— Вам бы хотелось её сейчас узнать?
— Возможно, но публичная огласка фамилии сейчас вряд ли целесообразна. Что даст эта информация?

— Может быть, инициировать наказание этому человеку. У него была вся информация.
— Сейчас идёт проверка, пока рано говорить о том, к кому и какие санкции могут быть применены, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Губернатор Самарской области намерен написать заявление в полицию на футбольных агентов

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android