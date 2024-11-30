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Начало прямой трансляции
21:00 Мск
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«Ростов» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ростов» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 16 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

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