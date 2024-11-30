Аморим надеется на победу «Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящем матче 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «красные» и «Эвертон». Игра состоится завтра, 1 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

«Я надеюсь на победу. Матч будет другим: будет много борьбы, длинных передач, подборов. Он (обращается к главному тренеру «Эвертона» Шону Дайчу. — Прим. «Чемпионата») мастеровитый тренер, который хорошо понимает АПЛ и то, в какой ситуации находится соперник.

Нам нужно владеть мячом, поскольку у нас мало времени на восстановление и нужно провести ротацию состава. Я надеюсь победить и увидеть изменения в игре моей команды, улучшения, которых мы добились по сравнению с матчем с «Ипсвичем» (1:1). Я ожидаю увидеть нечто иное», — приводит слова Аморима BBC.