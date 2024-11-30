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Экс-тренер вратарей «Краснодара» Антонюк рассказал, в чём Агкацев превосходит Сафонова

Экс-тренер вратарей «Краснодара» Антонюк рассказал, в чём Агкацев превосходит Сафонова
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Бывший специалист «Краснодара», ныне тренирующий «Родину», Алексей Антонюк рассказал об отличиях между вратарём «быков» Станиславом Агкацевым и голкипером французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым.

«Матвей — вратарь-фейерверк. С ним классно играть матчи плей-офф. Ты понимаешь, что этот заряд, накал придаёт Сафонову энергию, страсть. На этой волне он может потащить невероятные удары, отражать пенальти. А вот вдолгую, на дистанции, из недели в неделю, из месяца в месяц Стас более ровный.

Он может провести длинный этап без больших провалов, каких-то ляпов. Да, где-то не сможет достать невероятный мяч, как Матвей. Но у каждого свои плюсы», — сказал Антонюк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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