«Реал» сообщил «Ливерпулю» о желании приобрести Александер-Арнольда — talkSPORT

Мадридский «Реал» уведомил «Ливерпуль» о наличии у испанского гранда желания приобрести 26-летнего правого защитника Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, «сливочные» не обязаны официально сообщать «Ливерпулю» о намерении подписать английского футболиста, поскольку его трудовое соглашение заканчивается грядущим летом и, начиная с января, он может заключить предварительный контракт с другим клубом. Однако в «Реале» хотят проявить уважение к мерсисайдцам.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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