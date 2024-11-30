Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев: в матче РПЛ с ЦСКА мы покажем самую лучшую игру

Полузащитник казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиев высказался о предстоящем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Игра состоится сегодня, 30 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Думаю, с ЦСКА покажем самую лучшую игру. Мы изучим, что нам не хватило в Кубке России (0:3) и улучшим. Уже после матча РПЛ с ЦСКА можно сказать, два матча с одним соперником — это хорошо или плохо», — сказал Рахмоналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 16 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 27 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.