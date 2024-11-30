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Журналист L’Équipe — о Сафонове: Энрике любит раскрывать новых вратарей, у него свои идеи

Журналист L’Équipe — о Сафонове: Энрике любит раскрывать новых вратарей, у него свои идеи
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Французский журналист Антуан Момон объяснил, почему российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал получать больше игрового времени в последних матчах, чем его звёздный конкурент Джанлуиджи Доннарумма.

«Я не знаю, какое именно сейчас положение Доннаруммы в «ПСЖ». Да, в последнее время Сафонов играет чаще, и это может вызывать удивление с учётом разницы имён. Но мы во Франции часто высказываем сомнения в уровне Доннаруммы: его игра ногами, в воздухе…

Да, кого-то может удивлять, что Сафонов стал играть чаще Доннаруммы. Но здесь также важен факт, что Луис Энрике любит раскрывать новых голкиперов. Например, он не побоялся подтянуть Уная Симона в сборную Испании. Он был лидером «Атлетика», но на международном уровне его никто не знал. Энрике решил сделать его номером один в сборной Испании, когда были де Хеа, Кепа — вратари гораздо лучшего уровня. Унай Симон понравился Энрике, и он дал ему шанс.

Похожая ситуация сейчас и с Сафоновым и Доннаруммой. Не так важен статус, хотя Джанлуиджи действительно считается одним из лучших. У Луиса Энрике свои идеи, и он их реализует. Это не нужно забывать», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матвей Сафонов Подробнее

Напомним, в своём последнем матче за «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов (0:1) 25-летний Сафонов получил наивысшую оценку среди всех игроков парижан, несмотря на то что именно его ошибка в первом тайме предопределила исход встречи.

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