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В «Реале» рассматривают награду от ФИФА в качестве компенсации для Винисиуса за «ЗМ» — AS

В «Реале» рассматривают награду от ФИФА в качестве компенсации для Винисиуса за «ЗМ» — AS
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В мадридском «Реале» считают, что крайний нападающий команды Винисиус Жуниор обладает высокими шансами на выигрыш награды лучшему футболисту года по версии ФИФА, рассматривающейся «сливочными» в качестве компенсации для бразильского вингера за «Золотой мяч», в голосовании на который он занял второе место. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в стане «сливочных» считают награду The Best от ФИФА более демократичной, чем «Золотой мяч», поскольку в голосовании принимают участие специализированные журналисты из первой сотни стран в рейтинге ФИФА. В этом году свои голоса также отдадут болельщики, тренеры и капитаны сборных.

Подчёркивается, что сам Винисиус верит, что именно он будет признан лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

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