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Бразильский форвард «Ростова» — о Карпине: он может тренировать любую команду в Европе

Бразильский форвард «Ростова» — о Карпине: он может тренировать любую команду в Европе
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Нападающий «Ростова» Роналдо высоко оценил профессиональный уровень главного тренера своей команды Валерия Карпина.

«Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе. Вообще любую. Благодаря своему опыту», — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 20 очков после 16 матчей. Жёлто-синие выиграли четыре последних матча с учётом Фонбет Кубка России.

В команде из Ростова-на-Дону 55-летний Карпин работал с декабря 2017 по июль 2021 года, а затем вернулся на тренерский мостик жёлто-синих в марте 2022-го.

Валерий Карпин Подробнее

Напомним, Валерий Карпин также является главным тренером сборной России, которую возглавляет с июля 2021 года.

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