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«Легия» пожаловалась в УЕФА на баннер об освобождении Варшавы Красной армией

«Легия» пожаловалась в УЕФА на баннер об освобождении Варшавы Красной армией
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Польская «Легия» пожаловалась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за баннера, который фанаты кипрской «Омонии» вывесили во время матча Лиги конференций. Об этом сообщается на официальном сайте «Легии». Игра проходила на стадионе «Нео ГСП» в Никосии и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
0 : 3
Легия
Варшава, Польша
0:1 Морисита – 17'     0:2 Щепаняк – 77'     0:3 Вшолек – 86'    

Перед началом матча болельщики «Омонии» вывесили баннер с надписью: «17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву».

«Скандальное поведение фанатов «Омонии» в Никосии во время вчерашнего матча было направлено на искажение правды. От имени клуба и тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы связались с УЕФА сразу после матча, чтобы потребовать жёсткого ответа», — говорится в заявлении польского клуба.

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