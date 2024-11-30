«Легия» пожаловалась в УЕФА на баннер об освобождении Варшавы Красной армией

Польская «Легия» пожаловалась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за баннера, который фанаты кипрской «Омонии» вывесили во время матча Лиги конференций. Об этом сообщается на официальном сайте «Легии». Игра проходила на стадионе «Нео ГСП» в Никосии и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Перед началом матча болельщики «Омонии» вывесили баннер с надписью: «17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву».

«Скандальное поведение фанатов «Омонии» в Никосии во время вчерашнего матча было направлено на искажение правды. От имени клуба и тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы связались с УЕФА сразу после матча, чтобы потребовать жёсткого ответа», — говорится в заявлении польского клуба.