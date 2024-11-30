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«Грязные вещи стираются в раздевалке». Луис Энрике — об ошибках футболистов «ПСЖ»

«Грязные вещи стираются в раздевалке». Луис Энрике — об ошибках футболистов «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, готов ли он публично говорить об ошибках, допущенных игроками его команды в матчах.

«Я мог бы это делать, но тогда нарушил бы договор с игроками. Грязные вещи стираются в раздевалке. Я довольно снисходителен, и цель, ради которой я работаю [в «ПСЖ»], очень ясна. Нет места для обсуждений. Футболистам придётся подождать, чтобы увидеть мою реакцию [на ошибки]», — приводит слова Энрике AS.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» заработал четыре очка и на текущий момент располагается на 25-й строчке, не позволяющей выйти в плей-офф турнира.

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