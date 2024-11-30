Данил Круговой назвал условия, при которых ЦСКА сможет стать чемпионом России

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результаты красно-синих в первой части сезона Российской Премьер-Лиги, а также высказался относительно возможного чемпионства столичного клуба. Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура чемпионата России, в котором армейцы будут принимать казанский «Рубин». Встреча начнётся в 16:30 мск.

– Как оценишь первую часть сезона для ЦСКА?

– Достаточно много потеряли очков. Надеюсь, что последние матчи мы проведём на максимуме и наберём максимальное количество очков.

– ЦСКА в ближайшее время может стать чемпионом России?

– Конечно, может. Любая команда может стать чемпионом России. При каких обстоятельствах? Если будем выполнять от и до установки тренерского штаба и сохранять концентрацию в каждом матче, — приводит слова Кругового Metaratings.

После 16 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.