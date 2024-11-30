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Где смотреть матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: кто покажет, на каком канале

Сегодня, 30 ноября, дортмундская «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. Команды будут играть на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Матч обслужит бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Футбол 3».

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 29 очками. «Боруссия» занимает пятое место с 19 баллами.

В минувшем сезоне в рамках чемпионата Германии команды обменялись победами. В матче первого круга 4 ноября 2023 года мюнхенцы разгромили своих соперников в Дортмунде (4:0). Во втором круге в Мюнхене 30 марта 2024 года «Боруссия» взяла реванш (2:0).