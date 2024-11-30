Руслан Безруков: «Рубин» может быть выше ЦСКА в РПЛ — всё решают мелочи

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 30 ноября.
«Для «Рубина» возможно быть выше ЦСКА в турнирной таблице. Мы набрали хороший ход в конце года, хочется сейчас по максимуму набрать очков до зимней паузы.
Сравнивая «Рубин» и ЦСКА, не стоит переоценивать второй кубковый матч. У армейцев залетело много мячей с низким xG. Но прошлый матч показывал обратное, где-то мы превосходили. Тут дело определённого матча. Сейчас очень много команд не уступают друг другу в уровне, всё решают мелочи. Мы можем обогнать ЦСКА», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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