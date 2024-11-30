Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Безруков: «Рубин» может быть выше ЦСКА в РПЛ — всё решают мелочи

Руслан Безруков: «Рубин» может быть выше ЦСКА в РПЛ — всё решают мелочи
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 30 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Рубина» возможно быть выше ЦСКА в турнирной таблице. Мы набрали хороший ход в конце года, хочется сейчас по максимуму набрать очков до зимней паузы.

Сравнивая «Рубин» и ЦСКА, не стоит переоценивать второй кубковый матч. У армейцев залетело много мячей с низким xG. Но прошлый матч показывал обратное, где-то мы превосходили. Тут дело определённого матча. Сейчас очень много команд не уступают друг другу в уровне, всё решают мелочи. Мы можем обогнать ЦСКА», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
ЦСКА — «Рубин». Рашид Рахимов отомстит за Кубок России
ЦСКА — «Рубин». Рашид Рахимов отомстит за Кубок России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android