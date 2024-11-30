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Руслан Нигматуллин уверен, что в матче «Краснодар» — «Спартак» будет огонь

Руслан Нигматуллин уверен, что в матче «Краснодар» — «Спартак» будет огонь
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Экс-вратарь «Вероны», «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится завтра, 1 декабря, на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» — «Спартак» — матч тура и интересное противостояние. Если опираться на матч с «Локомотивом», то красно-белые очень мощные, а если на игру с «Ростовом», то не совсем. Уверен, что в предстоящем матче будет огонь и победить может любая команда. Оба клуба друг друга опасаются, но играют в атакующий футбол. Поэтому не думаю, что кто-то из клубов поставит «автобус», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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