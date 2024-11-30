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Флик пожелал удачи Гвардиоле в преодолении нынешнего игрового спада «Ман Сити»

Флик пожелал удачи Гвардиоле в преодолении нынешнего игрового спада «Ман Сити»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о текущем игровом спаде «Манчестер Сити». Напомним, в последних шести встречах подопечные Хосепа Гвардиолы пять раз потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

«Всегда говорю, что я сосредоточен на своей команде и не думаю о других. У них [«Манчестер Сити»] свои проблемы, не могу анализировать их, это неправильно. Но я желаю Пепу всего наилучшего. Надеюсь, что следующий матч станет лучшим для него», — приводит слова Флика Marca.

Завтра, 1 декабря, «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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