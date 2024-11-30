Газзаев: лучше кандидата в президенты РФС, чем Дюков, нет. Он поддерживает наш футбол

Экс главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что лучше кандидата в президенты Российского футбольного союза (РФС), чем нынешний глава организации Александр Дюков, нет. Дюков занимает должность президента РФС с 2019 года.

«Полностью выражаю поддержку Дюкову. Кандидата лучше на пост президента РФС нет. Когда наш футбол попал в изоляцию, РФС и Александр Валерьевич делают всё, чтобы поддержать наш футбол как на внутреннем, так и на внешнем уровне. Активно продвигают все стороны работы.

У нас очень интересный чемпионат, Кубок России стал ярче и красочнее, мы увидели и новых игроков. Повторюсь, лучше кандидата на пост президента РФС нет. Также знаю, что он всегда на связи и ведёт работу с руководителями ФИФА и УЕФА, надеюсь, что в ближайшее время мы вернёмся на международную арену», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Выборы президента РФС пройдут 2 февраля 2025 года.