Игорь Колыванов: вполне возможно, что Селихов в «Ростове» станет футболистом основы

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слухи об интересе «Ростова» к голкиперу «Спартака» Александру Селихову.

«Селихов сейчас не является основным вратарём «Спартака». В его возрасте хочется играть в стартовом составе. Вполне возможно, что в «Ростове» он станет футболистом основы. Но не знаю, есть ли у Селихова желание уходить из «Спартака». В любом случае каждый футболист мечтает о том, чтобы не сидеть на лавочке, а быть игроком, который помогает развиваться и набирать очки своему клубу», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов провёл восемь матчей за «Спартак» — все в рамках Фонбет Кубка России. В трёх из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности.