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Президент РФС Дюков высказался о песне «Катюша» в исполнении бывшего главы РПЛ Прядкина

Президент РФС Дюков высказался о песне «Катюша» в исполнении бывшего главы РПЛ Прядкина
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением об исполнении песни «Катюша» бывшим президентом РПЛ и вице-президентом РФС Сергеем Прядкиным на мероприятии после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Штутгартом» (5:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
5 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Демирович – 5'     1:1 Катомпа Мвумпа – 12'     2:1 Крунич – 31'     3:1 Иванич – 65'     4:1 Радоньич – 69'     5:1 Радоньич – 88'    

— Как вам исполнение «Катюши» Прядкиным?
— Вам не нравится эта песня?

— Очень нравится песня, но мы ни разу не слышали, как её исполняет бывший глава РПЛ. Тем более после матча клуба, где генеральный спонсор — компания «Газпром нефть», председателем правления которой вы являетесь.
— Он молодец. Давайте позавидуем. А что касается песни, «Газпром нефть» в Сербии работает продолжительное время и мы знаем, что «Катюшу» там знают, любят и исполняют, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, после указанной встречи в социальных сетях было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как Сергей Прядкин исполняет песню «Катюша». Затем к нему также присоединился генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» набрала три очка и на текущий момент занимает 31-е место.

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