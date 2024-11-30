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Игорь Осинькин покинет «Крылья Советов» на следующей неделе

Игорь Осинькин покинет «Крылья Советов» на следующей неделе
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин с большой долей вероятности покинет клуб до матча с «Ростовом», который состоится на следующей неделе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Принципиальное решение об этом уже принято.

Напомним, 59-летний Осинькин возглавляет самарский клуб с июля 2020 года. При нём команда в сезоне-2020/2021 вышла в финал Кубка России.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 15 очков после 16 матчей.

Отметим, что слухи о возможной отставке Осинькина со своего поста начали появляться в СМИ с начала нынешнего сезона, после неудачного старта команды в чемпионате России.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об известных ему фактах коррупции в российском футболе, затрагивавших, в частности, и «Крылья Советов».

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