В CAS высказались по поводу дела Владимира Федотова против ЦСКА

Спортивный арбитражный суд (CAS) дал комментарий по поводу дела экс главного тренера ЦСКА Владимира Федотова против своего бывшего клуба.

«Арбитражное разбирательство по делу «Владимир Федотов против ПФК ЦСКА» продолжается. Стороны обмениваются письменными заявлениями и назначают состав арбитров. После назначения комиссия даст указания относительно следующего этапа разбирательства, включая проведение слушания», — приводит слова пресс-службы CAS «РИА Новости Спорт».

Владимир Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА с 2022 по 2024 год. Его контракт с клубом был рассчитан на три года. В начале минувшего лета красно-синие объявили об уходе специалиста. В августе Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения.