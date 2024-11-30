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Тер Штеген поделился новостями о своём восстановлении

Тер Штеген поделился новостями о своём восстановлении
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Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о своём состоянии здоровья. В начале сентября голкипер порвал надколенное сухожилие. Тер Штеген проходит лечение, предполагающее использование стволовых клеток.

«Для меня большая гордость представлять этих ребят, которые играют с максимальным энтузиазмом. В те годы, когда «Барса» выигрывала почти всё, все хотели быть частью сине-гранатовых. Это казалось мне и моей семье безумием, и я всегда имел в виду, что когда-нибудь я захочу быть здесь.

По поводу моего выздоровления — всё идёт хорошо, я в надёжных руках. Сейчас я нахожусь в фазе, когда всё кажется долгим. Я вижу товарищей по команде каждый день и стараюсь быть с ними, чтобы делиться советами и помогать им во всём», — приводит слова тер Штегена Sport.es.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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