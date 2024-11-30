«Енисей» одолел «Арсенал» и продлил безвыигрышную серию туляков в Первой лиге до 11 матчей

В Красноярске завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Енисей» одержал победу над тульским «Арсеналом» (2:0).

Счёт на 39-й минуте матча открыл Андрей Окладников, а спустя девять минут после начала второго тайма Александр Масловский удвоил преимущество сибиряков и установил окончательный счёт встречи.

«Енисей» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Арсенал» остался с 30 очками и идёт на шестой строчке. Туляки не могут победить в рамках чемпионата уже 11 матчей кряду. Также на протяжении этого неудачного отрезка команда Александра Сторожука вылетела из Кубка России, уступив скромному «Знамени Труда» из Орехово-Зуево, выступающему в дивизионе Б Второй лиги.