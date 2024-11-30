Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Енисей» одолел «Арсенал» и продлил безвыигрышную серию туляков в Первой лиге до 11 матчей

«Енисей» одолел «Арсенал» и продлил безвыигрышную серию туляков в Первой лиге до 11 матчей
Комментарии

В Красноярске завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Енисей» одержал победу над тульским «Арсеналом» (2:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
30 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
Арсенал Т
Тула
1:0 Окладников – 39'     2:0 Масловский – 54'    

Счёт на 39-й минуте матча открыл Андрей Окладников, а спустя девять минут после начала второго тайма Александр Масловский удвоил преимущество сибиряков и установил окончательный счёт встречи.

«Енисей» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Арсенал» остался с 30 очками и идёт на шестой строчке. Туляки не могут победить в рамках чемпионата уже 11 матчей кряду. Также на протяжении этого неудачного отрезка команда Александра Сторожука вылетела из Кубка России, уступив скромному «Знамени Труда» из Орехово-Зуево, выступающему в дивизионе Б Второй лиги.

Турнирная таблица Мелбет Первой лиги
Календарь Мелбет Первой лиги
Материалы по теме
Сторожук: несмотря на травмы, «Арсенал» каким-то чудом 14 туров лидировал в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android