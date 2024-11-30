Арне Слот объяснил, почему ему нравится футбол, демонстрируемый командами Гвардиолы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, по какой причине ему нравится футбол, который показывают команды под руководством испанского тренера Хосепа Гвардиолы.

«В футболе мало тренеров, которые никогда вас не подведут, если посмотреть матчи их команд. В 9 случаях из 10 матчи «Барселоны», «Баварии» или «Манчестер Сити» доставляют удовольствие всем, кто любит футбол. Вот почему мне нравится наблюдать за игрой его команд», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Завтра, 1 декабря, «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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