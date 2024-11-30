Президент «Сьона» высказался по поводу травмы Антона Миранчука

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал, когда фанаты смогут увидеть на поле российского полузащитника Антона Миранчука, который в данный момент восстанавливается после полученной травмы. 10 ноября «Сьон» сообщил о повреждении у Миранчука.

«Миранчук не сыграет в этом году. Осталась неделя до паузы в чемпионате, поэтому мы не собираемся рисковать его здоровьем. Антон вернётся на поле в январе», — приводит слова Константина Sport24.

Первый матч в 2025 году «Сьон» проведёт 18 января с «Грассхоппером».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за клуб семь матчей в швейцарской Суперлиге, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 6 млн.