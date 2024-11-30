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Иван Таранов: не сказал бы, что мало верится в отставку Осинькина из «Крыльев Советов»

Иван Таранов: не сказал бы, что мало верится в отставку Осинькина из «Крыльев Советов»
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера самарской команды.

«Не сказал бы, что мало верится в отставку Осинькина из «Крыльев Советов». В связи с перестановками и переменами в клубе вполне возможно, что его уход — это правда. Дыма без огня не бывает. Не думаю, что Осинькин приходил в Самару за деньгами. Мне кажется, что основная причина ухода Осинькина — это результаты команды. Поэтому руководство клуба хочет каких-то перемен. Но только будущее покажет, будут ли эти перемены оправданны», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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