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Нигматуллин — о скандале в «Крыльях Советов»: хотел бы, чтобы российский футбол был чище

Нигматуллин — о скандале в «Крыльях Советов»: хотел бы, чтобы российский футбол был чище
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Экс-вратарь «Вероны», «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался о скандале со взятками. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

«Чем закончится коррупционный скандал в «Крыльях Советов»? Внимательно слежу за развитием событий и как любой человек, который переживает за российский футбол, хотел бы, чтобы наш футбол был чище», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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