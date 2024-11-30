Нигматуллин — о скандале в «Крыльях Советов»: хотел бы, чтобы российский футбол был чище

Экс-вратарь «Вероны», «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался о скандале со взятками. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

«Чем закончится коррупционный скандал в «Крыльях Советов»? Внимательно слежу за развитием событий и как любой человек, который переживает за российский футбол, хотел бы, чтобы наш футбол был чище», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.