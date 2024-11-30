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Стало известно имя игрока «Реала», являющегося неприкосновенным для Анчелотти

Стало известно имя игрока «Реала», являющегося неприкосновенным для Анчелотти
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде обладает статусом неприкосновенного игрока в команде итальянского тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, уругвайский футболист имеет большую значимость для Анчелотти, чем любая звезда в составе «сливочных». По мнению 65-летнего специалиста, нынешний «Реал» — это «Феде и ещё 10 человек, на какой бы позиции ни находился уругваец».

Подчёркивается, что Анчелотти ценит Вальверде за его способность сыграть на нескольких позициях, хорошую физическую подготовку, а также за лидерские качества, демонстрируемые им в раздевалке.

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