Глава «Зенита» Медведев поддерживает выдвижение Дюкова на выборы президента РФС

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб поддерживает выдвижение кандидатуры президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова на будущих выборах главы организации. Дюков занимает должность президента РФС с 2019 года.

«Не вижу ни одной причины, чтобы не поддержать выдвижение Александра Дюкова на выборы президента РФС», — приводит слова Медведева Metaratings.

С 2008 по 2019 год Александр Дюков являлся председателем совета директоров «Зенита». Также он являлся президентом сине-бело-голубых с марта 2008 по май 2017 года.

Выборы президента РФС пройдут 2 февраля 2025 года.